За прошедшие сутки, 30 декабря, в Украине зафиксировано 9699 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2704 человека;

летальных случаев – 209;

выздоровели – 11803 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 58 547 (в том числе методом ПЦР – 38932, методом ИФА – 19615).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1055047 человек;

выздоровели – 709 993 человека;

летальных исходов – 18 533;

проведения ПЦР-тестов – 5585615.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 111471 случай;

Винницкая область – 22 500 случаев;

Волынская область – 33 016 случаев;

Днепропетровская область – 58 561 случай;

Донецкая область – 36 391 случай;

Житомирская область – 39 202 случая;

Закарпатская область – 28 200 случаев;

Запорожская область – 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;

Киевская область – 59204 случаи;

Кировоградская область – 8448 случаев;

Луганская область – 10 508 случаев;

Львовская область – 61 268 случаев;

Николаевская область – 30 900 случаев;

Одесская область – 71 125 случаев;

Полтавская область – 36 079 случаев;

Ровенская область – 40 990 случаев;

Сумская область – 40 642 случая;

Тернопольская область – 34 023 случая;

Харьковская область – 69 377 случаев;

Херсонская область – 17 752 случая;

Хмельницкая область – 39 187 случаев;

Черкасская область – 39 011 случаев;

Черновицкая область – 40 017 случаев;

Черниговская область – 29 897 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.