Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2704 человека;
  • летальных случаев – 209;
  • выздоровели – 11803 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 58 547 (в том числе методом ПЦР – 38932, методом ИФА – 19615).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1055047 человек;
  • выздоровели – 709 993 человека;
  • летальных исходов – 18 533;
  • проведения ПЦР-тестов – 5585615.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 111471 случай;
  • Винницкая область – 22 500 случаев;
  • Волынская область – 33 016 случаев;
  • Днепропетровская область – 58 561 случай;
  • Донецкая область – 36 391 случай;
  • Житомирская область – 39 202 случая;
  • Закарпатская область – 28 200 случаев;
  • Запорожская область – 54 088 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;
  • Киевская область – 59204 случаи;
  • Кировоградская область – 8448 случаев;
  • Луганская область – 10 508 случаев;
  • Львовская область – 61 268 случаев;
  • Николаевская область – 30 900 случаев;
  • Одесская область – 71 125 случаев;
  • Полтавская область – 36 079 случаев;
  • Ровенская область – 40 990 случаев;
  • Сумская область – 40 642 случая;
  • Тернопольская область – 34 023 случая;
  • Харьковская область – 69 377 случаев;
  • Херсонская область – 17 752 случая;
  • Хмельницкая область – 39 187 случаев;
  • Черкасская область – 39 011 случаев;
  • Черновицкая область – 40 017 случаев;
  • Черниговская область – 29 897 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

  • 29 декабря в Украине подтверждено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество выздоровлений.