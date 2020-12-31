Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2704 человека;
- летальных случаев – 209;
- выздоровели – 11803 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 58 547 (в том числе методом ПЦР – 38932, методом ИФА – 19615).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1055047 человек;
- выздоровели – 709 993 человека;
- летальных исходов – 18 533;
- проведения ПЦР-тестов – 5585615.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 111471 случай;
- Винницкая область – 22 500 случаев;
- Волынская область – 33 016 случаев;
- Днепропетровская область – 58 561 случай;
- Донецкая область – 36 391 случай;
- Житомирская область – 39 202 случая;
- Закарпатская область – 28 200 случаев;
- Запорожская область – 54 088 случаев;
- Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;
- Киевская область – 59204 случаи;
- Кировоградская область – 8448 случаев;
- Луганская область – 10 508 случаев;
- Львовская область – 61 268 случаев;
- Николаевская область – 30 900 случаев;
- Одесская область – 71 125 случаев;
- Полтавская область – 36 079 случаев;
- Ровенская область – 40 990 случаев;
- Сумская область – 40 642 случая;
- Тернопольская область – 34 023 случая;
- Харьковская область – 69 377 случаев;
- Херсонская область – 17 752 случая;
- Хмельницкая область – 39 187 случаев;
- Черкасская область – 39 011 случаев;
- Черновицкая область – 40 017 случаев;
- Черниговская область – 29 897 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
- 29 декабря в Украине подтверждено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество выздоровлений.