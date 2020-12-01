Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1470 человек;
  • летальных случаев – 221;
  • выздоровели – 10023 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 62 327 (в том числе методом ПЦР – 33817, методом ИФА – 28510).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 745 123 человека;
  • выздоровели – 355 172 человека;
  • летальных исходов – 12 548;
  • проведения ПЦР-тестов – 4562589.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 72277 случаев;
  • Винницкая область – 17 569 случаев;
  • Волынская область – 24 483 случая;
  • Днепропетровская область – 39 659 случаев;
  • Донецкая область – 23 157 случаев;
  • Житомирская область – 30 100 случаев;
  • Закарпатская область – 23 438 случаев;
  • Запорожская область – 31 608 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 37 017 случаев;
  • Киевская область – 38 528 случаев;
  • Кировоградская область – 5382 случая;
  • Луганская область – 6350 случаев;
  • Львовская область – 46 891 случай;
  • Николаевская область – 18 985 случаев;
  • Одесская область – 45 838 случаев;
  • Полтавская область – 22 763 случая;
  • Ровенская область – 31 283 случая;
  • Сумская область – 29 627 случаев;
  • Тернопольская область – 28 095 случаев;
  • Харьковская область – 55 702 случая;
  • Херсонская область – 10 371 случай;
  • Хмельницкая область – 29 751 случай;
  • Черкасская область – 23 590 случаев;
  • Черновицкая область – 33942 случая;
  • Черниговская область – 18 717 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.