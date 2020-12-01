За прошедшие сутки, 30 ноября, в Украине зафиксировали 12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 586 детей и 646 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1470 человек;

летальных случаев – 221;

выздоровели – 10023 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 62 327 (в том числе методом ПЦР – 33817, методом ИФА – 28510).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 745 123 человека;

выздоровели – 355 172 человека;

летальных исходов – 12 548;

проведения ПЦР-тестов – 4562589.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 72277 случаев;

Винницкая область – 17 569 случаев;

Волынская область – 24 483 случая;

Днепропетровская область – 39 659 случаев;

Донецкая область – 23 157 случаев;

Житомирская область – 30 100 случаев;

Закарпатская область – 23 438 случаев;

Запорожская область – 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область – 37 017 случаев;

Киевская область – 38 528 случаев;

Кировоградская область – 5382 случая;

Луганская область – 6350 случаев;

Львовская область – 46 891 случай;

Николаевская область – 18 985 случаев;

Одесская область – 45 838 случаев;

Полтавская область – 22 763 случая;

Ровенская область – 31 283 случая;

Сумская область – 29 627 случаев;

Тернопольская область – 28 095 случаев;

Харьковская область – 55 702 случая;

Херсонская область – 10 371 случай;

Хмельницкая область – 29 751 случай;

Черкасская область – 23 590 случаев;

Черновицкая область – 33942 случая;

Черниговская область – 18 717 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.