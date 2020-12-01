Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1470 человек;
- летальных случаев – 221;
- выздоровели – 10023 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 62 327 (в том числе методом ПЦР – 33817, методом ИФА – 28510).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 745 123 человека;
- выздоровели – 355 172 человека;
- летальных исходов – 12 548;
- проведения ПЦР-тестов – 4562589.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 72277 случаев;
- Винницкая область – 17 569 случаев;
- Волынская область – 24 483 случая;
- Днепропетровская область – 39 659 случаев;
- Донецкая область – 23 157 случаев;
- Житомирская область – 30 100 случаев;
- Закарпатская область – 23 438 случаев;
- Запорожская область – 31 608 случаев;
- Ивано-Франковская область – 37 017 случаев;
- Киевская область – 38 528 случаев;
- Кировоградская область – 5382 случая;
- Луганская область – 6350 случаев;
- Львовская область – 46 891 случай;
- Николаевская область – 18 985 случаев;
- Одесская область – 45 838 случаев;
- Полтавская область – 22 763 случая;
- Ровенская область – 31 283 случая;
- Сумская область – 29 627 случаев;
- Тернопольская область – 28 095 случаев;
- Харьковская область – 55 702 случая;
- Херсонская область – 10 371 случай;
- Хмельницкая область – 29 751 случай;
- Черкасская область – 23 590 случаев;
- Черновицкая область – 33942 случая;
- Черниговская область – 18 717 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от коронавируса COVID-19.