Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
“За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденне. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки”, – говорится в заявлении.
Украинские военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.
Напомним, что наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 27 июля 225 нарушений режима прекращения огня.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий началось с 00:01 понедельника, 27 июля. Оно было нарушено противником уже через 20 минут после начала прекращения огня.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 111 нарушений “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” в первый день перемирия.
- 31 июля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали провозглашенный режим прекращения огня.