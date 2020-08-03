За прошедшие сутки, 2 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) украинские военные зафиксировали два обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

“За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденне. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки”, – говорится в заявлении.

Украинские военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

Напомним, что наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 27 июля 225 нарушений режима прекращения огня.