Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3996 летальных, 88453 пациенты выздоровели. Всего проведено 2 226 508 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 571 пациент.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 5974 случая;
  • Волынская область – 7775 случаев;
  • Днепропетровская область – 5351 случай;
  • Донецкая область – 3046 случаев;
  • Житомирская область – 5779 случаев;
  • Закарпатская область – 9654 случая;
  • Запорожская область – 3773 случая;
  • Ивано-Франковская область – 13 445 случаев;
  • Кировоградская область – 1077 случаев;
  • м. Киев – 22143 случаи;
  • Киевская область – 8854 случая;
  • Львовская область – 19 916 случаев;
  • Луганская область – 979 случаев;
  • Николаевская область – 3011 случаев;
  • Одесская область – 13 079 случаев;
  • Полтавская область – 1972 случая;
  • Ровенская область – 12 145 случаев;
  • Сумская область – 3813 случаев;
  • Тернопольская область – 13 139 случаев;
  • Харьковская область – 17 703 случая;
  • Херсонская область – 1062 случая;
  • Хмельницкая область – 5747 случаев;
  • Черновицкая область – 14 113 случаев;
  • Черкасская область – 3759 случаев;
  • Черниговская область – 3996 случаев.