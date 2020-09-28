Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3996 летальных, 88453 пациенты выздоровели. Всего проведено 2 226 508 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 571 пациент.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 5974 случая;
- Волынская область – 7775 случаев;
- Днепропетровская область – 5351 случай;
- Донецкая область – 3046 случаев;
- Житомирская область – 5779 случаев;
- Закарпатская область – 9654 случая;
- Запорожская область – 3773 случая;
- Ивано-Франковская область – 13 445 случаев;
- Кировоградская область – 1077 случаев;
- м. Киев – 22143 случаи;
- Киевская область – 8854 случая;
- Львовская область – 19 916 случаев;
- Луганская область – 979 случаев;
- Николаевская область – 3011 случаев;
- Одесская область – 13 079 случаев;
- Полтавская область – 1972 случая;
- Ровенская область – 12 145 случаев;
- Сумская область – 3813 случаев;
- Тернопольская область – 13 139 случаев;
- Харьковская область – 17 703 случая;
- Херсонская область – 1062 случая;
- Хмельницкая область – 5747 случаев;
- Черновицкая область – 14 113 случаев;
- Черкасская область – 3759 случаев;
- Черниговская область – 3996 случаев.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.