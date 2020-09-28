По состоянию на 28 сентября за минувшие сутки в Украине зафиксировано 2671 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего в Украине 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3996 летальных, 88453 пациенты выздоровели. Всего проведено 2 226 508 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 571 пациент.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5974 случая;

Волынская область – 7775 случаев;

Днепропетровская область – 5351 случай;

Донецкая область – 3046 случаев;

Житомирская область – 5779 случаев;

Закарпатская область – 9654 случая;

Запорожская область – 3773 случая;

Ивано-Франковская область – 13 445 случаев;

Кировоградская область – 1077 случаев;

м. Киев – 22143 случаи;

Киевская область – 8854 случая;

Львовская область – 19 916 случаев;

Луганская область – 979 случаев;

Николаевская область – 3011 случаев;

Одесская область – 13 079 случаев;

Полтавская область – 1972 случая;

Ровенская область – 12 145 случаев;

Сумская область – 3813 случаев;

Тернопольская область – 13 139 случаев;

Харьковская область – 17 703 случая;

Херсонская область – 1062 случая;

Хмельницкая область – 5747 случаев;

Черновицкая область – 14 113 случаев;

Черкасская область – 3759 случаев;

Черниговская область – 3996 случаев.