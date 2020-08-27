Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“У нас растет количество больных, растет количество людей, которые находятся в больницах, которые госпитализированы. Сегодня по состоянию на утро это 6 505 человек, которые находятся в больницах. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч”, – отметил он.
В связи с этим Степанов призвал людей из групп риска придерживаться карантинных рекомендаций МОЗ.
“Я хочу обратиться к нашим гражданам старшего возраста, которые старше 60 лет. К нашим гражданам, которые имеют сопутствующие заболевания – сахарный диабет, сердечно-сосудистые и другие тяжелые заболевания. Вы все находитесь в группе риска. И я очень прошу вас не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни и максимально придерживаться правил МОЗ. Пользуйтесь масками, соблюдайте социальную дистанцию. Просто думайте о своем здоровье и жизни”, – заявил министр.
(На видео – с 3:15)
- По состоянию на утро 27 августа в Украине зафиксировано 1974 новых случаев коронавируса COVID-19. За сутки скончались 49 человек. Это рекордный показатель с начала вспышки в нашей стране.
- Накануне Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.