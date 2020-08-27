С середины июля количество госпитализированных с коронавирусом COVID-19 в Украине выросло почти в два раза: с 3,5 тысяч до 6,5 тысяч человек.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“У нас растет количество больных, растет количество людей, которые находятся в больницах, которые госпитализированы. Сегодня по состоянию на утро это 6 505 человек, которые находятся в больницах. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч”, – отметил он.

В связи с этим Степанов призвал людей из групп риска придерживаться карантинных рекомендаций МОЗ.

“Я хочу обратиться к нашим гражданам старшего возраста, которые старше 60 лет. К нашим гражданам, которые имеют сопутствующие заболевания – сахарный диабет, сердечно-сосудистые и другие тяжелые заболевания. Вы все находитесь в группе риска. И я очень прошу вас не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни и максимально придерживаться правил МОЗ. Пользуйтесь масками, соблюдайте социальную дистанцию. Просто думайте о своем здоровье и жизни”, – заявил министр.

(На видео – с 3:15)