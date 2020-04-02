В Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли лица, вернувшиеся из-за границы, режим самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, будем выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом уплатит штраф – 17 тысяч гривень”, – заявил замминистра Антон Геращенко.

При этом уточняется, что в целом правоохранители составили уже больше трех тысяч административных протоколов за нарушение правил карантина.

“Большинство – в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения”, – сказал он.

При этом Геращенко заявил, что “во многих европейских странах сейчас запрещено выходить на улицу дольше, чем на полчаса”.

Также замминистра добавил, что в Украине сегодня закрыто 99% точек торговли и общественного питания. Открыты при этом аптеки и супермаркеты.