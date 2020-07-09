Covid-19 Украина

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За обнуление Путина голосовали тысячи недействительных паспортов

На всероссийском референдуме за внесение поправок к Конституции, среди которых и обнуление сроков Путина, голосовали тысячи недействительных паспортов, а некоторые и дважды.

Четверг, 9 июля 2020, 16:31

Об этом сообщает издание “Медуза”.

По данным издания, более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области приняли участие в голосовании за поправки посредством Интернета. Паспортные данные этих избирателей можно было найти в открытом доступе, а некоторые интернет-избиратели проголосовали дважды. Проголосовали и те, чьи паспорта МВД считает недействительными.

Так, перед голосованием Московская городская избирательная комиссия (МГИК) направила специальную инструкцию по проверке интернет-избирателей главам столичных территориальных избирательных комиссий. Документ не является секретным и конфиденциальным.

Члены УИК с помощью специальной программы могли точно выяснить, записывался ли конкретный человек в интернет-избиратели. Проверить избирателя можно было по номеру его паспорта. Проверка требовалась, чтобы 1 июля на своем избирательном участке могли проголосовать только те, кто записался.

Программу нужно скачать. В инструкции были указаны ссылка на зашифрованный архив degvoter.zip и пароль. Архив располагался на одном из госсайтов. При этом доступ к архиву был свободным: 1 июля как минимум с 9 до 12 часов по Москве его мог скачать любой желающий.

Сейчас ссылка уже не работает.

Программа для проверки интернет-избирателей представлена в виде файла degvoter.exe. Она предлагает ввести серию и номер паспорта — после чего сообщает, был ли предоставлен человеку с этим паспортом “доступ к бюллетеню” или нет.

Сведения о паспортах с пометками о голосовании лежали в базе данных db.sqlite, не защищенной паролем. Серии и номера паспортов были закодированы в виде цифро-буквенных последовательностей (хеш-сумм). Работало это так: программа degvoter.exe вычисляла хеш-сумму от вводимых пользователем серии и номера паспорта, а потом искала в базе данных db.sqlite эту хеш-сумму и соответствующую ей отметку о голосовании. Расшифровать паспортные данные интернет-избирателей оказалось очень просто.

В итоге изданию удалось найти 1 190 726 записей с паспортными данными. Ровно столько избирателей записалось на дистанционное электронное голосование.

“Медуза” обнаружила 97 паспортов, которые оказались записаны в базе данных дважды.

Возле шести из этих паспортов в обеих записях стоит отметка, что избиратель не участвовал в интернет-голосовании. Для 91 паспорта одна отметка утверждает, что избиратель уже проголосовал, другая — что нет, еще не голосовал. То есть теоретически избиратель с таким паспортом мог прийти на свой избирательный участок 1 июля и “доказать” членам УИК, что он имеет полное право получить бумажный бюллетень.

На сайте главного управления по вопросам миграции МВД России есть сервис проверки российских паспортов среди признанных недействительными. Тысячи паспортов участников дистанционного голосования, по данным МВД, считаются недействительными: 2347 по базе 22 мая и 4720 по базе 3 июля. И как оказалось, большая часть владельцев этих недействительных паспортов приняла участие в интернет-голосовании – 2060 из 2347 (22 мая) или 4233 из 4720 (3 июля).

Ранее стало известно, что оккупанты возили украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса в Россию голосовать за поправки к конституции.

  • В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что в поддержку изменений в Конституции РФ выступили 77,92 % избирателей.
  • Посольство США в Украине осудило проведение “общероссийского голосования по поправкам к конституции России” в оккупированном Крыму.
Теги: Владимир Путин, Конституция, поправки

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