Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Насилие в Афганистане растет на фоне зашедших в тупик мирных переговоров и вывода войск США.
По данным организации Save the Children, Афганистан входит в число 11 самых опасных для детей стран мира.
В 2019 году на его долю приходилось наибольшее количество убийств и увечий: 874 афганских ребенка убиты и 2275 получили увечья.
В отчете Save the Children говорится, что школы регулярно подвергаются атакам – с 2017 по 2019 год было совершено более 300 нападений на школы.
“Представьте себе жизнь в постоянном страхе, что сегодня может быть день, когда ваш ребенок погибнет в результате нападения смертника или авиаудара. Это мрачная реальность для десятков тысяч афганских родителей, чьи дети были убиты или ранены”, – сказал Крис Ньяманди, директор Save the Children’s в Афганистане.
- Австралийские элитные войска могут быть причастны к незаконному убийству 39 мирных жителей во время пребывания в Афганистане с 2005 по 2016 год из-за “жажды крови”.