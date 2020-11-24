По данным правозащитной организации Save the Children, в течение последних 14 лет в Афганистане ежедневно в среднем пять детей погибают или получают ранения. C 2005 по 2019 год не менее 26 025 детей были убиты или искалечены.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Насилие в Афганистане растет на фоне зашедших в тупик мирных переговоров и вывода войск США.

По данным организации Save the Children, Афганистан входит в число 11 самых опасных для детей стран мира.

В 2019 году на его долю приходилось наибольшее количество убийств и увечий: 874 афганских ребенка убиты и 2275 получили увечья.

В отчете Save the Children говорится, что школы регулярно подвергаются атакам – с 2017 по 2019 год было совершено более 300 нападений на школы.

“Представьте себе жизнь в постоянном страхе, что сегодня может быть день, когда ваш ребенок погибнет в результате нападения смертника или авиаудара. Это мрачная реальность для десятков тысяч афганских родителей, чьи дети были убиты или ранены”, – сказал Крис Ньяманди, директор Save the Children’s в Афганистане.