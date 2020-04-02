На данный момент президент Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом, при этом рейтинг лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко за последний месяц вырос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, проведенного с 13 по 23 марта 2020 года.

Так, если бы выборы президента Украины проводились сейчас, за Зеленского, при наличии широкого выбора кандидатов, проголосовали бы 40,4 % респондентов. 11,75 % украинцев проголосовали бы за Порошенко, 8,75 % опрошенных отдали бы предпочтение Юрию Бойко, 5,05 % – Юлии Тимошенко, 4,25 % – Игорю Смешко. Другие кандидаты набирают значительно меньше голосов.

Следует отметить, что рейтинг Порошенко за последний месяц несколько вырос (с 9,6 % в феврале до 11,8 % в марте) и снизился рейтинг Тимошенко (с 7,5 % в феврале до 5,1 % в марте).

Кроме того, по сравнению с предыдущими опросами, увеличилось как количество респондентов, склоняются к неправильному направлению развития событий (до 37,5 %), так и тех, кто считает направление развития событий правильным (до 14,8 %).

При этом, по мнению 43,9 % респондентов Украина движется в чем в правильном, а в чем-то в неправильном направлении.