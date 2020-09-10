Об этом сообщает издание Politico.

Во время интервью Помпео заявил, что США работают в тандеме с европейскими государствами, чтобы найти того, кто был ответственен за отравления известного критика президента Владимира Путина. Хотя Помпео и не стал непосредственно возлагать вину на российское правительство, он не стал исключать его причастности к отравлению.

Помпео сказал, что попытки отравить политических диссидентов ставят “черные метки” на страны.

“Люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они осознают, что существует значительный шанс, что это действительно произошло от высших российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для российского народа. Я думаю, что это нехорошо для России”, – отметил госсекретарь.

Как отмечается, администрация Трампа достаточно осторожно высказывалась об отравлении Навального. Президент Дональд Трамп назвал этот эпизод “трагическим”, но сказал, что нет достаточных доказательств, чтобы точно знать, что произошло.

Помпео осудил отравление 25 августа, но его заявление прямо не указывало на ответственность российского правительства.

“Если отчеты окажутся точными, Соединенные Штаты поддерживают призыв ЕС к всестороннему расследованию и готовы помочь в этих усилиях”, – говорится в заявлении.

Помпео также подписал совместное заявление министров иностранных дел стран-членов Группы семи с требованием к России прояснить, кто несет ответственность за нападение.