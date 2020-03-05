Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Стоит отметить, что с фракции “Слуги народа” за отставку Рябошапки проголосовали только 179 депутатов.
Это означает, что у правящей партии не было монобольшинства в Парламенте.
Без голосов “Оппозиционной платформы – За життя”, депутатских групп “За майбутне” и “Довира”, а также внефракционных депутатов голосование за отставку Рябошапки было бы провалено.
Напомним, что Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что на должность генерального прокурора Украины депутаты фракции поддержат своего коллегу Сергея Ионушаса.