У фракции "Слуги народа" самостоятельно не хватало голосов для голосования за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Стоит отметить, что с фракции “Слуги народа” за отставку Рябошапки проголосовали только 179 депутатов.

Это означает, что у правящей партии не было монобольшинства в Парламенте.

Без голосов “Оппозиционной платформы – За життя”, депутатских групп “За майбутне” и “Довира”, а также внефракционных депутатов голосование за отставку Рябошапки было бы провалено.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке.