По данным Министерства юстиции украинцы за период карантина более шести раз чаще женились, чем разводились.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Начиная с 12 марта до 10 октября зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов.

За аналогичный период количество расторгнутых браков составила 16 475.

Напомним, что с марта отделы ЗАГСов принимают заявления на регистрацию браков за 24 часа, несмотря на введенный карантин. Однако в Минюсте призвали воздержаться от регистрации браков из-за большого скопления людей.