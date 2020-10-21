Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Начиная с 12 марта до 10 октября зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов.
За аналогичный период количество расторгнутых браков составила 16 475.
Напомним, что с марта отделы ЗАГСов принимают заявления на регистрацию браков за 24 часа, несмотря на введенный карантин. Однако в Минюсте призвали воздержаться от регистрации браков из-за большого скопления людей.
- В Кабинете Министров Украины расширили перечень населенных пунктов, в которых можно оформить брак за сутки.