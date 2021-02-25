Об этом сообщает МОЗ Украины.

Больше всего прививок сделано в Черкасской области – 80.

Количество прививок, сделанных в регионах:

  • Винницкая область – 10 прививок;
  • Житомирская область – 40 прививок;
  • Киевская область – 19 прививок;
  • Черкасская область – 80 прививок;
  • Черниговская область – 10 прививок.

Сейчас о каких-либо осложнения после проведенной иммунизации не сообщается.