Об этом сообщает МОЗ Украины.
Больше всего прививок сделано в Черкасской области – 80.
Количество прививок, сделанных в регионах:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Киевская область – 19 прививок;
- Черкасская область – 80 прививок;
- Черниговская область – 10 прививок.
Сейчас о каких-либо осложнения после проведенной иммунизации не сообщается.
- За прошедшие сутки, 24 февраля, в Украине зафиксировано 8147 новых случаев COVID-19. Заболели 483 ребенка и 301 медработник.