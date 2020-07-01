За первый месяц работы системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в государственный бюджет поступило уже 31 миллион гривен уплаченных штрафов.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что с 1 июня камеры зафиксировали тысячи нарушений. Были разосланы уведомления о штрафах и количество нарушений снизилось более чем в 4,5 раза.

“На данный момент было направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. На сегодня оплачено – 219 000 штрафов на сумму более 31 млн гривен. Эти деньги будут направлены на оплату услуг “Укрпочты”, на оплату печати бланков, а остальные средства будут направлены в бюджет для затрат на восстановление транспортной инфраструктуры. Если в течение 10 дней нарушитель оплачивает штраф, то сумма составляет 127 гривен, если водитель не оплатит в течение этого времени, то штраф составит 250 гривен. В случае, если превышение скорости составляет более, чем на 50 километров в час, по сравнению с установленным, то сумма штрафа – 510 гривен”, – отметил он.

Геращенко также добавил, что МВД инициирует увеличение суммы штрафа для систематических нарушителей.

“Мы планируем в сентябре предложить депутатам Верховной Рады поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 километров в час. Предлагаем, чтобы этот штраф составлял 3400 гривен”, – сказал он.