В течение первой недели "режима тишины" на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки министерства.

Так, по данным разведки, Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донбасса вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество.

Поставки осуществляются через неконтролируемые Украиной участки границы.

“В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлены не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего”, – отметил представитель Минобороны.

Также произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК. Разведка зафиксировала прибытие наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск.

Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.