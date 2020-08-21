Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Наиболее частыми причинами смерти стали болезни сердца и раковые заболевания.
При этом коронавирус COVID-19 стал причиной смерти 1112 граждан (или около 0,38 % от общего количества смертей за полгода). Из них 46 человек умерли в результате “неидентифицированного вируса COVID-19”.
За первые 6 месяцев грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3078 человек.
Туберкулез унес жизни 1 613 граждан, а ВИЧ – 1583 украинцев.
От рака же за полгода на территории Украины умерли 38 222 человека (более 13% от общего количества).
Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 196 567 человек (около 68,5 % от общего количества). В частности, от ишемической болезни сердца скончались 135 867 человек.
Среди других причин смертности:
• болезни крови – 100 летальных случаев;
• сахарный диабет – 990 случаев;
• расстройства психики и поведения вследствие употребления алкоголя – 375 человек;
• болезни нервной системы – 2159 человек;
• болезни органов пищеварения – 11 454 человека;
• болезни кожи – 257 человек;
• болезни мочеполовой системы – 1304 человека;
• беременность, роды – 16 человек;
• врожденные пороки развития и аномалии – 509 человек.
Кроме того, вследствие ДТП за полгода скончались 1646 человек; из-за утопления – 612 человек, в пожарах – 596 человек.
Воздействие алкоголя стало причиной смерти 1157 украинцев. А от умышленного нанесения себе вреда умерли 3078 человек.
- По состоянию на 9:00 21 августа в Украине зафиксировано 2106 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- 20 августа в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.