В Украине за шесть месяцев 2020 года (с января по июнь) скончались 287 тысяч 10 граждан.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Наиболее частыми причинами смерти стали болезни сердца и раковые заболевания.

При этом коронавирус COVID-19 стал причиной смерти 1112 граждан (или около 0,38 % от общего количества смертей за полгода). Из них 46 человек умерли в результате “неидентифицированного вируса COVID-19”.

За первые 6 месяцев грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3078 человек.

Туберкулез унес жизни 1 613 граждан, а ВИЧ – 1583 украинцев.

От рака же за полгода на территории Украины умерли 38 222 человека (более 13% от общего количества).

Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 196 567 человек (около 68,5 % от общего количества). В частности, от ишемической болезни сердца скончались 135 867 человек.

Среди других причин смертности:

• болезни крови – 100 летальных случаев;

• сахарный диабет – 990 случаев;

• расстройства психики и поведения вследствие употребления алкоголя – 375 человек;

• болезни нервной системы – 2159 человек;

• болезни органов пищеварения – 11 454 человека;

• болезни кожи – 257 человек;

• болезни мочеполовой системы – 1304 человека;

• беременность, роды – 16 человек;

• врожденные пороки развития и аномалии – 509 человек.

Кроме того, вследствие ДТП за полгода скончались 1646 человек; из-за утопления – 612 человек, в пожарах – 596 человек.

Воздействие алкоголя стало причиной смерти 1157 украинцев. А от умышленного нанесения себе вреда умерли 3078 человек.