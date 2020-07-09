С 1 июля по 31 декабря 2019 года сервис TikTok удалил 49 247 689 видео из-за "нарушения принципов сообщества или условий предоставления услуг".

Об этом сообщает The Verge.

Это в среднем 1% от всех видео, созданных пользователями за этот период. Отмечается, что 98,2% были заблокированы до того, как на них поступили жалобы, а 89,4% удалили до того, как их успели увидеть пользователи.

В основном TikTok удалял видео, в которых был контент сексуального характера (25,5 %), а также ролики, “изображающие вредное, опасное или незаконное поведение несовершеннолетних”, то есть употребление алкоголя или наркотиков. Эти видео составили 24,8% контента. Также 3% от всех роликов составили видео с разжиганием ненависти.

Больше всего блокировали пользователей Индии – 16 миллионов роликов. На втором месте США – 4,5 миллиона. В Пакистане — 3,7 миллиона роликов, в Великобритании – 2, а в России – 1,2 .

Количество видео, нарушающих правила TikTok, намного превышает общее число роликов, заблокированных за это же время в YouTube (там удалили 14,7 миллионов видео).