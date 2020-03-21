С начала карантинных мероприятий в Украине правоохранители составили на нарушителей 923 административных протокола.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В частности, больше всего нарушений по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП выявлено в Днепропетровской области – 167, в Донецкой – 85, в городе Киеве – 75.

Кроме того, 67 – в Киевской, 61 – Запорожской, 54 – Черкасской, 47 – Одесской, 43 – Херсонской, 29 – Винницкой области, по 32 в Сумской и Харьковской, 30 – в Ровенской, 29 – Львовской, 25 – Волынской, 24 – Черновицкой, 21 – Кировоградской, 19 – Черниговской, 18 – Николаевской, 14 – Луганской, 12 – Закарпатской, по 9 – в Ивано-Франковской и Тернопольской, 8 – Житомирской, 7 – Хмельницкой и 4 в Полтавской области.

Отмечается, что в суд полицейские направили 889 административных протоколов.

Также следователи полиции начали 8 уголовных производств по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины: 3 – в Харьковской области, по 1 в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.

В полиции добавили, что сегодня, 21 марта, к принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлечено более 17 000 правоохранителей. В том числе полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей.