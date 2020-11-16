На этих выходных украинская полиция закрыла более 2 тысяч заведений за нарушение карантина выходного дня.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

“На протяжении этих выходных полицейские пристально следили за соблюдением требований “карантина выходного дня”, предусмотренного решением Правительства. В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла более 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, почти 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов”, – сказал Клименко.

По его словам, составлено около 2000 админпротоколов за нарушение карантина и начато 9 уголовных производств.

Глава Нацполиции отметил, что больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти официально заявили, что отказываются выполнять решение правительства.

Это – Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Также много нарушителей обнаружили в столице и на в Киевской области.