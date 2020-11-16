Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
“На протяжении этих выходных полицейские пристально следили за соблюдением требований “карантина выходного дня”, предусмотренного решением Правительства. В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла более 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, почти 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов”, – сказал Клименко.
По его словам, составлено около 2000 админпротоколов за нарушение карантина и начато 9 уголовных производств.
Глава Нацполиции отметил, что больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти официально заявили, что отказываются выполнять решение правительства.
Это – Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Также много нарушителей обнаружили в столице и на в Киевской области.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.