Главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал, что за прошедшие пять лет были осуждены 9,7 тысяч военнослужащих, из которых 359 – участники антитеррористической операции (АТО) или операции Объединенных сил (ООС).

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

“Есть такая статистика. За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы (тюремному заключению, – ред.) осуждено около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)”, – сказал Чумак.

Также есть статистика по фактам самоубийств военнослужащих и небоевых потерь на Донбассе. Но конкретных цифры Чумак называть не стал.

Он лишь отметил, что в процентном соотношении речь идет о менее чем 1 % военнослужащих.

“Там нет и 1%. Поймите, я каждое утро получаю от прокурора сил ООС сообщение с информацией по боевым, небоевым потерям и самоубийствам военных на фронте”, – сказал военный прокурор.