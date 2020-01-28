В Германии и Японии медики зафиксировали два случая передачи коронавируса от человека к человеку.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Министр здравоохранения Баварии (Германия) Мелани Хумль рассказала, что случай заражения был зафиксирован после контакта китайского и немецкого граждан. Как стало известно, немецкий пациент общался со своей коллегой из Шанхая (Китай). Спустя некоторое время 33-летнего мужчину изолировали с подозрением на коронавирус, что подтвердили в министерстве здравоохранения Германии.

Когда его коллега из Шанхая возвращалась домой, в самолете она почувствовала недомогание, а также другие признаки, указывающие на возможное заражение коронавирусом.

Второй случай передачи коронавируса от человека к человеку за пределами Китая зафиксировали в Японии.

В министерстве здравоохранения Японии подтвердили, что коронавирусом заразился 60-летний мужчина, не посещавший до этого Ухань. Он работает водителем туристического автобуса, потому, возможно, подхватил вирус от туристов, приехавших из Уханя.

В связи с этим случаем Япония ввела дополнительные проверки для приезжающих из Китая.

В США заявили о трех новых случаях подтвержденного заражения коронавирусом в разных штатах: Вашингтон, Калифорния и Иллинойс.

В Бордо и Париже (Франция) медики зафиксировали три случая заражения коронавирусом. В Париже это пара из Китая, прилетевшая во Францию 18 января. В Бордо – это 48-летний гражданин Китая, который работает во французской винной индустрии. Он прилетел непосредственно из Уханя.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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