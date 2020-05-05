За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики дважды обстряли украинские позиции неподалеку Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы. У Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Водяного боевики применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле с Широкино украинские позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки “Север” боевики стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Вблизи населенного пункта Крымское противник применил станковые противотанковые гранатометы.

По позициям в районе Орехового противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

По данным украинской разведки, 4 мая военнослужащие ВСУ уничтожили одного боевика и двоих ранили. Также уничтожен военный грузовик противника.

С начала текущих суток боевики из 82 мм минометов обстреляли наши позиции у Невельского.