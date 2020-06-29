28 июня в зоне боевых действий на Донбассе украинские военные уничтожили двух оккупантов и еще одного ранили.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Они применяли запрещенные договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также вчера оккупанты обстреляли населенный пункт Пивничне. Одна из ракет попала во двор жилого дома. Осколки повредили соседние здания. Жертв среди гражданского населения нет.

По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного оккупанта.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.