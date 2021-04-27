Про це свідчать дані Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості.

Відомо, що Гнатенко планує здобути докторський ступінь. 12 травня нардеп захищатиме дисертацію.

Тема дисертації — “Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки”.

Цікаво, що Гнатенко захищатиме свою дисертацію у тієї ж вченої ради, яка одноголосно підтримала наукову роботу його однопартійця Іллі Киви.

Що відомо про Валерія Гнатенка?

У 2006 році Валерій Гнатенко вступив до “Партії регіонів”. Тоді ж він очолив її відділення у Дружківці (Донецька область) й став мером міста. Гнатенко був одним з тих людей, які закликали Росію ввести на територію Донецька війська й провести референдум про незалежність “ДНР”.

Однак бойовики доволі швидко втратили свої позиції у Дружківці. В місто зайшли українські військові. Тоді Гнатенко заявив, що допомагати бойовикам “ДНР” його змусили під дулами автоматів.

У 2015 році він знову став мером Дружківки, а вже у 2019 році став народним депутатом і увійшов в Раду у складі ОПЗЖ.

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

На знак протесту проти таких грубих порушень Львівський лікар, викладач Українського католицького університету, колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.