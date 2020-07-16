Об этом сообщает агентство Reuters.

Федеральное бюро расследований США начало расследование хакерский атаки, произошедшей 16 июля в Twitter, когда злоумышленники получили контроль над десятками учетных записей знаменитых персон.

“Нам известно об инциденте с безопасностью, связанном с несколькими аккаунтами в Twitter, принадлежащими высокопоставленным лицам. Аккаунты, похоже, были поставлены под угрозу, чтобы увековечить мошенничество с криптовалютой”, — отмечали в Бюро днем ранее.

Как сообщалось, злоумышленники взломали Twitter-аккаунты и предложили подписчикам перевести на их кошелек деньги, обещая вернуть удвоенную сумму. Среди пострадавших были известные бизнесмены (Билл Гейтс, Илон Маск, Джефф Безос), звезды (Канье Уэст, Ким Кардашьян), компании (Apple и Uber) и американские политики (Джо Байден, Барак Обама).

В результате злоумышленникам удалось заработать почти 13 биткоинов (около 120 тысяч долларов).