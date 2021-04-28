В Європарламенті розробили резолюцію про жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Члени Європейського парламенту підготували проєкт резолюції, яким передбачається запровадження Євросоюзом жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі ескалації конфлікту на Донбасі та повномасштабного вторгнення військ в Україну.

Проєкт з’явився на сайті Європарламенту.

Автори резолюції просять ЄС відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також заморозити усі активи й скасувати візи олігархів, наближених до російської влади та їх сімей.

“У разі, якщо таке військове нарощування (російських військ вздовж українських кордонів, – ред.) у майбутньому трансформується у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС має наголосити, що ціна такого порушення міжнародного права та норм буде суворою”, ㅡ йдеться у документі.

Також у проєкті наголошується на потребі у зменшенні залежності ЄС від російської енергетики. Автори резолюції закликають інституції блоку та всіх держав-членів припинити завершення будівництва “Північного потоку-2” та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих “Росатомом”.

Раду Європи закликають розробити дієвий стратегічний підхід до відносин Євросоюзу з Росією й визначити “чіткі червоні лінії” у співпраці з цією державою.

Додамо, що європарламентарі також додали до проєкту резолюції положення щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним й причетністю російських спецслужб до вибухів у Чехії.