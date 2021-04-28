В Європарламенті розробили резолюцію про жорсткі санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Проєкт з’явився на сайті Європарламенту.
Автори резолюції просять ЄС відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також заморозити усі активи й скасувати візи олігархів, наближених до російської влади та їх сімей.
“У разі, якщо таке військове нарощування (російських військ вздовж українських кордонів, – ред.) у майбутньому трансформується у вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС має наголосити, що ціна такого порушення міжнародного права та норм буде суворою”, ㅡ йдеться у документі.
Також у проєкті наголошується на потребі у зменшенні залежності ЄС від російської енергетики. Автори резолюції закликають інституції блоку та всіх держав-членів припинити завершення будівництва “Північного потоку-2” та вимагати зупинки будівництва атомних електростанцій, побудованих “Росатомом”.
Раду Європи закликають розробити дієвий стратегічний підхід до відносин Євросоюзу з Росією й визначити “чіткі червоні лінії” у співпраці з цією державою.
Додамо, що європарламентарі також додали до проєкту резолюції положення щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним й причетністю російських спецслужб до вибухів у Чехії.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Сьогодні очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.