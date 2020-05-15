В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии квартал 95", были товарищами или родственниками Зеленского получили государственные должности.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

“Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины”, – говорится в сообщении.

При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на посту Зеленского получили значительный толчок в карьере.

Отмечается, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В его избирательной программе было указано, что “политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проекты, не способны изменить Украину”, однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному.

В Офисе президента работают:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) – руководитель Офиса президента;

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер “Студии квартал 95”) – первый заместитель председателя ОПУ;

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала “Слуга народа”) – заместитель руководителя ОПУ;

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор “Студии квартал 95”) – первый помощник президента;

Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию “Студии квартал 95”) – руководитель департамента информационной политики ОПУ.

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель “Студии квартал 95”) – глава Службы безопасности Украины;

Сергей Сивохо (креативный продюсер “Студии квартал 95”) – экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки “Студии квартал 95” и знакомым Зеленского) – советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ;

Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера “Студии квартал 95”) – директор департамента стратегического агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

Работают в центральных органах исполнительной власти и в государственных структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с “Студией квартал 95” в Запорожье) – глава Государственного агентства Украины по вопросам кино;

Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата Ирины Борзовой, экс-директор команды КВН “Сборная Украины”) – руководитель Государственного управления делами;

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы “Студии квартал 95”) – член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой “Студии квартал 95” Еленой Кравец) – член Наблюдательного совета “ПриватБанка”;

Ирина Копайгора (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) – государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины;

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ имел связи со “Студией квартал 95”) – заместитель министра внутренних дел;

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум руководителя ОПУ Ермака);

Юрий Корявченков (актер “Студии квартал 95”);

Александр Кабанов (сценарист, ООО “Квартал 95”);

Максим Ткаченко (руководитель ООО “Квартал-Концерт”);

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО “Квартал 95”);

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО “Квартал 95”);

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН “Три толстяка”);

Николай Стефанчук (брат Руслана Стефанчук);

Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с Зеленским);

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую “Лигу смеха” на Волыни);

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок “Лиги смеха” и КВН);

Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания Качуры предоставляла услуги “Студии квартал 95”);

Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с “Квартал-концертом”);

Роман Грищук (руководитель студии “Мамахохотала”);

Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера “Лиги Смеха”);

Александр Скичко (телеведущий, актер, имел дружеские знакомства со “Студией квартал 95”).