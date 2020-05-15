Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.
“Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины”, – говорится в сообщении.
При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на посту Зеленского получили значительный толчок в карьере.
Отмечается, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В его избирательной программе было указано, что “политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проекты, не способны изменить Украину”, однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному.
В Офисе президента работают:
- Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) – руководитель Офиса президента;
- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер “Студии квартал 95”) – первый заместитель председателя ОПУ;
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала “Слуга народа”) – заместитель руководителя ОПУ;
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор “Студии квартал 95”) – первый помощник президента;
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию “Студии квартал 95”) – руководитель департамента информационной политики ОПУ.
В органах безопасности:
- Иван Баканов (юрист и руководитель “Студии квартал 95”) – глава Службы безопасности Украины;
- Сергей Сивохо (креативный продюсер “Студии квартал 95”) – экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки “Студии квартал 95” и знакомым Зеленского) – советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ;
- Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера “Студии квартал 95”) – директор департамента стратегического агентурной разведки ГУР Министерства обороны.
Работают в центральных органах исполнительной власти и в государственных структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с “Студией квартал 95” в Запорожье) – глава Государственного агентства Украины по вопросам кино;
- Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата Ирины Борзовой, экс-директор команды КВН “Сборная Украины”) – руководитель Государственного управления делами;
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы “Студии квартал 95”) – член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
- Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой “Студии квартал 95” Еленой Кравец) – член Наблюдательного совета “ПриватБанка”;
- Ирина Копайгора (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) – государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины;
- Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ имел связи со “Студией квартал 95”) – заместитель министра внутренних дел;
Народные депутаты Украины:
- Николай Тищенко (шоумен, кум руководителя ОПУ Ермака);
- Юрий Корявченков (актер “Студии квартал 95”);
- Александр Кабанов (сценарист, ООО “Квартал 95”);
- Максим Ткаченко (руководитель ООО “Квартал-Концерт”);
- Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО “Квартал 95”);
- Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО “Квартал 95”);
- Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН “Три толстяка”);
- Николай Стефанчук (брат Руслана Стефанчук);
- Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с Зеленским);
- Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую “Лигу смеха” на Волыни);
- Игорь Кривошеев (шоумен, игрок “Лиги смеха” и КВН);
- Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания Качуры предоставляла услуги “Студии квартал 95”);
- Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с “Квартал-концертом”);
- Роман Грищук (руководитель студии “Мамахохотала”);
- Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера “Лиги Смеха”);
- Александр Скичко (телеведущий, актер, имел дружеские знакомства со “Студией квартал 95”).
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