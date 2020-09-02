Об этом говорится в докладе Комитета избирателей Украины.

В организации проанализировали результаты деятельности народных депутатов VIII и IX созывов в первый год их работы в парламенте. Для Рады VIII созыва это период с 27 ноября 2014 года по 27 ноября 2015, для IX созыва — с 29 августа 2019 по 29 августа 2020 года.

В первый год работы оба созыва парламента провели почти одинаковое количество заседаний — 122 и 117 соответственно. Однако, согласно выводам КИУ, депутаты предыдущего созыва приняли большее количество законов и зарегистрировали более законопроектов.

“В первый год работы народные депутаты IX созыва приняли 264 закона, депутаты VIII созыва — 330. Таким образом, показатели законодательной продуктивности работы депутатов предыдущего созыва выше. Также депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов: 4,8 тыс. против 3,4 тыс. у депутатов IX созыва. Абсолютное большинство проектов зарегистрировало правительство”, — говорится в докладе.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что карантин и пандемия не связаны с низкими результатами работы Рады за прошлый год.

“Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковы. Единственное объяснение — турборежим оказался широко разрекламированным мифом”, — подчеркнул он.