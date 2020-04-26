Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Так, 16 994 гражданина Украины обратились за помощью в иностранные дипломатические учреждения в рамках системы “Защита”.
На данный момент 163 украинца проходят лечение: больше всего больных в Италии – 212 человек; по одному в Австралии, на Мальте, в Нигерии, Португалии, Сербии, Таиланде, Швеции. Еще 44 гражданина Украины выздоровели.
Отмечается, что семь граждан Украины за рубежом умерли.
- 25 апреля сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса COVID-19, 8 человек умерли, 181 – выздоровели.