По состоянию на 25 апреля, 44 гражданина Украины, которые сейчас находятся на рубежом, вылечились от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, 16 994 гражданина Украины обратились за помощью в иностранные дипломатические учреждения в рамках системы “Защита”.

На данный момент 163 украинца проходят лечение: больше всего больных в Италии – 212 человек; по одному в Австралии, на Мальте, в Нигерии, Португалии, Сербии, Таиланде, Швеции. Еще 44 гражданина Украины выздоровели.

Отмечается, что семь граждан Украины за рубежом умерли.