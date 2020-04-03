10 украинских граждан, находящихся за рубежом, вылечились от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Telegram.

“По состоянию на 21:00 2 апреля 13,622 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы “Защита”, – говорится в сообщении.

Также 34 гражданина Украины за рубежом проходят лечение: Австрия – 3, Бельгия – 1, Великобритания и Северная Ирландия – 1, Доминиканская Республика – 4, Польша 4, Италия – 5, Испания – 1, ОАЭ – 2, Сейшельские острова – 1, Нидерланды – 1, США – 1, Нигерия – 2, Сербия – 1, Германия – 4, Швеция – 1.

Кроме того, 10 украинский за рубежом – выздоровели. Италия – 2, ОАЭ – 1, Польша – 2, Германия -1 и четверо в Японии.

Отмечается, что 4 гражданина Украины за рубежом – умерли.