Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу "Ив Роше" и назначил ему реальный срок 3,5 года колонии общего режима.

#Буквы собрали всю информацию о деле “Ив Роше”, за которое был осужден Навальный.

В рамках дела “Ив Роше” Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 267 млн ​​руб. Заявителем по делу был гендиректор российского филиала компании Yves Roches ( “Ив Роше Восток”) Бруно Лепру, события дела относятся к 2008-2013 годам, когда Олег Навальный работал топ-менеджером “Почты России”.

По версии обвинения, в 2008 году кипрским оффшором Alortag Management Ltd было основано ООО “Главное подписное агентство”. В том же году между ООО “Главное подписное агентство” и “Ив Роше Восток” был заключен договор на оказание транспортных услуг, которые фактически осуществлялись с августа 2008 по май 2011 года на общую сумму 55 млн рублей.

На самом деле услуги предоставляли транспортные компании, которые нанимались дешевле, чем платили фирмы-потерпевшие.

Как уверяла сторона обвинения, Олег Навальный, пользуясь своим служебным положением, зная о проблемах в Ярославском МСЦ, обманом навязал “Ив Роше Восток” ненужного посредника в лице “Главного подписного агентства”.

За время сотрудничества “Главное подписное агентство” получило от “Ив Роше Восток” больше 55 млн рублей, следователи же насчитали, что если бы филиал французской фирмы работал непосредственно с транспортниками из фирмы “АвтоСАГА”, то потратил бы 29 млн рублей. Разница в 26 млн и вписана в обвинительное заключение.

Дело “Ив Роше” было объединено с аналогичным делом ООО “Межрегиональной процессинговой компании”, которая также заключила договор с ООО “Главное подписное агентство” с предполагаемым ущербом в размере 3,8 млн руб.

Навальные использовали служебное положение Олега в “Почте России” в недобросовестных целях, ввели своих клиентов в заблуждение относительно ценообразования “Главного подписного агентства” и использовали компанию для отмывания нелегальных доходов, считало следствие, а вместе с ним и суд.

30 декабря 2014 Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года условно, а Олег Навальный – к 3,5 года колонии общего режима.

17 октября 2017 ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела.

В своем дальнейшем решении от 9 апреля 2019 ЕСПЧ признал домашний арест Навального политически мотивированным.