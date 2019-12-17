В полиции сообщают о задержании нескольких человек во время столкновений на протестах под Верховной Радой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Уточняется, что полицейские также демонтировали военные палатки, которые были ранее установлены под зданием парламента.

“При всех призывах правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили стычку, применили дубинки и бросали камни. В результате пострадали двое правоохранителей, они доставлены в больницу”, – говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что во время демонтажа палаток задержали наиболее активных участников акции, которые были доставлены в управление.

“После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка”, – сказано в сообщении.

Напомним, что под стенами Верховной Рады, где проходят четыре акции протеста произошли столкновения.