Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
“За сутки в Украину вернулись более 9 тысяч украинцев. Без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС”, – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что покинули страну за сутки 4,6 тысячи людей, из которых 1,4 тысячи были иностранцами.
Также сообщается, что за сутки пограничники провели скрининг температуры и опросили о состоянии здоровья почти 11 000 людей, направляющихся в Украину.
Все граждане, пересекающие границу, подписывали соглашения на самоизоляцию.
При этом отмечается, что по состоянию на 6 апреля очередей на пограничных пунктах пропуска нет.
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