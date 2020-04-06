В Государственной пограничной службе Украины рассказали, сколько украинцев вернулись домой за последние сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“За сутки в Украину вернулись более 9 тысяч украинцев. Без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС”, – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что покинули страну за сутки 4,6 тысячи людей, из которых 1,4 тысячи были иностранцами.

Также сообщается, что за сутки пограничники провели скрининг температуры и опросили о состоянии здоровья почти 11 000 людей, направляющихся в Украину.

Все граждане, пересекающие границу, подписывали соглашения на самоизоляцию.

При этом отмечается, что по состоянию на 6 апреля очередей на пограничных пунктах пропуска нет.