Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 6 182 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
- 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет;
- три девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и два мальчика – 12 и 14 лет.
Заболели два медика.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14. В Соломенском – 13. Но в Святошинском районе – 9 случаев.
- 10 июля коронавирус зафиксировали еще у 125 человек. Всего в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
- В Украине по состоянию на 11 июля подтверждено 52 843 случаи COVID-19, за сутки обнаружили 800 новых случаев.