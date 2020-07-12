Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 6 182 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет;

три девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и два мальчика – 12 и 14 лет.

Заболели два медика.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14. В Соломенском – 13. Но в Святошинском районе – 9 случаев.