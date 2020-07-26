Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

На сегодня в столице уже 7 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
  • 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет
  • 6 мальчиков от 3 до 14 лет.
  • Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18. В Шевченковском – 13 и в Печерском районе – 11 случаев.