25 июля у еще в 95 жителей Киева обнаружили коронавирус.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

На сегодня в столице уже 7 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет

6 мальчиков от 3 до 14 лет.

Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18. В Шевченковском – 13 и в Печерском районе – 11 случаев.