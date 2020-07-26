Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.
На сегодня в столице уже 7 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
- 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет
- 6 мальчиков от 3 до 14 лет.
- Заболели в том числе и двое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18. В Шевченковском – 13 и в Печерском районе – 11 случаев.
- 24 июля обнаружили 129 новых больных коронавирусом. Всего в столице уже 7525 подтвержденных случаев COVID-19.