Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Согласно этим данным, число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч 437 человек.
Также сообщается, что от коронавируса умерли 1383 человека, а успешно завершили лечение – 6886 человек.
Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Хубэй.
В то же время государственный комитет по вопросам здравоохранения Китайской народной республики информировал о том, что количество умерших от коронавируса составило 1380 человек.
Число подтвержденных случаев заражения фиксируется на отметке 63 тысячи 851 человек.
Китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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