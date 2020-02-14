В результате распространения коронавируса Covid-19 на территории Китая, медики диагностировали заражение у почти 5 тысяч человек за сутки.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно этим данным, число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч 437 человек.

Также сообщается, что от коронавируса умерли 1383 человека, а успешно завершили лечение – 6886 человек.

Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Хубэй.

В то же время государственный комитет по вопросам здравоохранения Китайской народной республики информировал о том, что количество умерших от коронавируса составило 1380 человек.

Число подтвержденных случаев заражения фиксируется на отметке 63 тысячи 851 человек.

Китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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