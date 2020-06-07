По состоянию на 7 июня коронавирус подтвердили еще у 43 киевлян, почти вдвое меньше, чем днем ранее, когда было 83 больных.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки умерли 2 больных.

На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 77 – летальных.

Заболели:

24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет

16 мужчин от 22 до 82 лет

две девочки, которым по 4 года и пятимесячный мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 9, в Святошинском – 7 и в Соломенском районе – 6 случаев.