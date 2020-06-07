Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
За сутки умерли 2 больных.
На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 77 – летальных.
Заболели:
- 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет
- 16 мужчин от 22 до 82 лет
- две девочки, которым по 4 года и пятимесячный мальчик.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 9, в Святошинском – 7 и в Соломенском районе – 6 случаев.
- Ранее сообщалось, что столице пока не будут открывать рестораны, кафе и бассейны.
- 5 июня в Киеве зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 с начала эпидемии.
- 6 июня коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 83 человек. Всего в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19.