Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки умерли 2 больных.

На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 77 – летальных.

Заболели:

  • 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет
  • 16 мужчин от 22 до 82 лет
  • две девочки, которым по 4 года и пятимесячный мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 9, в Святошинском – 7 и в Соломенском районе – 6 случаев.