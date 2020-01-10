За сутки, 9 января, на Донбассе погиб один украинский военный, четверо получили ранения. Трое из них пострадали в результате взрыва вражеского беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за прошлые сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к большому сожалению, погиб”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что трое военнослужащих были ранены в результате взрыва вражеского беспилотника.

“Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных заведениях, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь”, – уточняется в сообщении.