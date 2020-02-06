За прошедшие сутки от коронавируса 2019-nCoV умерли еще 73 человека. При этом, выздоровели и выписались из больниц более тысячи людей.

Об этом сообщает Reuters.

Количество летальных случаев в результате заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV возросло до 564 человек.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, от коронавируса удалось вылечиться 1124 людям.

563 смерти от коронавируса зафиксировали только на материковом Китае.

Во всем мире из больниц успешно выписались порядка тысячи человек.

Органы здравоохранения Китая сообщили, что за сутки умерли 73 человека.

Несмотря на общую тенденцию к выздоровлению, количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 28 тысяч 18 человек. За сутки, только в Китае, подтвердили 3 тысячи 694 случаев инфикации.

80 % заболевших и умерших – жители провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса.

Другие смертельные случаи в среду были зафиксированы в городе Тяньцзине, северо-восточной провинции Хэйлунцзян и провинции Гуйчжоу на юго-западе.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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