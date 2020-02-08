За прошедшие сутки, вследствие заражения коронавирусом из Китая, умерли 86 человек. Общее количество зараженных превысило отметку в 34,5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В целом, число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек.

При этом, известно о 34 тысячах 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по данным со всего мира, количество случаев заболевания увеличилось до 34 тысяч 887 человек.

Лечение под наблюдением медперсонала проходят 31 тысяча 744 человека. Из них 6 тысяч 101 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 2 тысячи 50 человек выписаны из больниц.

Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли 724 человека. Вылечились от вируса 2 тысячи 74 человека.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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