Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
В целом, число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек.
При этом, известно о 34 тысячах 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.
Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по данным со всего мира, количество случаев заболевания увеличилось до 34 тысяч 887 человек.
Лечение под наблюдением медперсонала проходят 31 тысяча 744 человека. Из них 6 тысяч 101 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 2 тысячи 50 человек выписаны из больниц.
Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли 724 человека. Вылечились от вируса 2 тысячи 74 человека.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- По состоянию на утро 7 февраля число умерших от нового коронавируса возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.