Об этом нардеп рассказал в интервью телеканалу “Прямой”.

По словам Арахамии, увольнению предшествовал разговор между Зеленским и Богданом.

“У них был персональный разговор, он прошел в дружеской атмосфере. То есть они один на один встретились, пообщались. После этого вышли, и Андрей всем сообщил, что он уведомил президента о своем уходе с должности. И очень быстро, за одни сутки, собрал свои вещи и уехал”, – отметил нардеп.

Арахамия заверил, что конфликта между Зеленским и Богданом не было.

“Конфликта между президентом и Андреем не было и никогда не предусматривалось. Были рабочие споры между Ермаком (нынешний глава ОПУ, – ред.), Богданом, Шефиром (помощник президента,- ред.) – из ближайшего окружения президента. И об этом много писали СМИ”, – рассказал он.

В то же время нардеп заверил, что “это не была борьба за власть”.

“Это когда новая команда собирается, и все определяют свои роли и полномочия”, – объяснил Арахамия.

Он также проинформировал, что разговаривал с Зеленским по поводу этих споров “где-то неделю тому назад”.

“Если мы будем внутри, в маленьком кругу иметь конфликты, то дальше это будет прогрессировать так, что мы не сможем это сдержать. Поэтому я пришел, я видел, что были какие-то проблемы, и пообщался на тему: “давайте мы как-то это уладим и примем какое-то решение”. Если это конфликт, то нужно от него избавляться, и не важно, будут ли это радикальные какие-то меры. А если не конфликт, тогда все должны друг другу пожать руки… Это нормальный процесс в любой команде. Нельзя иметь длительное напряжение”, – сообщил Арахамия.

“Я не уверен, что он (разговор с Зеленским, – ред.) как-то позитивно или негативно повлиял. Я просто доложил то, что вижу со стороны… Он (президент, – ред.) пообещал мне, что с этим разберется. Я, честно говоря, не ожидал, что он разберется именно таким образом”, – добавил нардеп.