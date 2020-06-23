По состоянию на 23 июня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы госпитализировали 17 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. А всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы.

На сегодня заболели:

29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет

28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет

2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

Лидирует по количеству случаев заболевания Деснянский район – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах обнаружили по 8 случаев.