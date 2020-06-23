Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
В больницы госпитализировали 17 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. А всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы.
На сегодня заболели:
- 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет
- 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет
- 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.
Лидирует по количеству случаев заболевания Деснянский район – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах обнаружили по 8 случаев.
- По состоянию на 22 июня в Украине подтверждено 37 241 случай COVID-19, из них 16 642 пациента выздоровели, 1 012 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 681 случай.