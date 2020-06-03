В Киеве за сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 62 человек, в том числе у 10 медработников.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Из них 10 медиков. Сегодня в Киеве уже 3133 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – заявил Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки:

• 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет;

• 16 мужчин в возрасте от 30 до 83 лет;

• три девочки – 5, 7 и 10 лет и пятеро мальчиков – от 3 до 14 лет.

Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

В стационарах столичных больниц сегодня находятся 184 больных коронавирусом (в том числе 8 детей). 40 пациентов – в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зафиксировали: в Соломенском районе – 10, Деснянском – 9, в Днепровском и Шевченковском районах – по 8 случаев.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Дарницком районе столицы (603 случая).

На втором месте по количеству заболевших – Печерский район Киева (440 случаев).

Далее идут Деснянский (354 случая), Днепровский (322), Соломенский (282), и Голосеевский (250) районы столицы.

Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе Киева (192 случая).