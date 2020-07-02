За последние сутки в мире было зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом.

Об этом сообщается на ресурсе Worldmeters.

Уточняется, что за сутки в мире было зафиксировано 195 496 случаев заражения коронавирусом.

При этом от коронавируса умерли в мире за последние сутки 4847 людей, а выздоровели 132 758 пациентов.

Сообщается, что только в Соединенных Штатах Америки за прошедшие сутки было зафиксировано 51 097 случаев заражения коронавирусом. В Бразилии за сутки заразились 44 884 человека. В России за последние сутки было зафиксировано 6558 случаев заражения.