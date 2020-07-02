Об этом сообщается на ресурсе Worldmeters.
Уточняется, что за сутки в мире было зафиксировано 195 496 случаев заражения коронавирусом.
При этом от коронавируса умерли в мире за последние сутки 4847 людей, а выздоровели 132 758 пациентов.
Сообщается, что только в Соединенных Штатах Америки за прошедшие сутки было зафиксировано 51 097 случаев заражения коронавирусом. В Бразилии за сутки заразились 44 884 человека. В России за последние сутки было зафиксировано 6558 случаев заражения.
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