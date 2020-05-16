По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружено 528 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 700 случаев;

Волынская область – 599 случаев;

Днепропетровская область – 806 случаев;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 540 случаев;

Закарпатская область – 858 случаев;

Запорожская область – 365 случаев;

Ивано-Франковская область – 1200 случаев;

Кировоградская область – 441 случай;

м. Киев – 2221 случай;

Киевская область – 1143 случая;

Львовская область – 969 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 236 случаев;

Одесская область – 734 случая;

Полтавская область – 263 случая;

Ровенская область – 1104 случая;

Сумская область – 161 случай;

Тернопольская область – 1065 случаев;

Харьковская область – 773 случая;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черновицкая область – 2647 случаев;

Черкасская область – 363 случая;

Черниговская область – 105 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19”, – сообщили в МОЗ.