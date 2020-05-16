Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 700 случаев;
- Волынская область – 599 случаев;
- Днепропетровская область – 806 случаев;
- Донецкая область – 121 случай;
- Житомирская область – 540 случаев;
- Закарпатская область – 858 случаев;
- Запорожская область – 365 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1200 случаев;
- Кировоградская область – 441 случай;
- м. Киев – 2221 случай;
- Киевская область – 1143 случая;
- Львовская область – 969 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 236 случаев;
- Одесская область – 734 случая;
- Полтавская область – 263 случая;
- Ровенская область – 1104 случая;
- Сумская область – 161 случай;
- Тернопольская область – 1065 случаев;
- Харьковская область – 773 случая;
- Херсонская область – 167 случаев;
- Хмельницкая область – 235 случаев;
- Черновицкая область – 2647 случаев;
- Черкасская область – 363 случая;
- Черниговская область – 105 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19”, – сообщили в МОЗ.
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