Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 700 случаев;
  • Волынская область – 599 случаев;
  • Днепропетровская область – 806 случаев;
  • Донецкая область – 121 случай;
  • Житомирская область – 540 случаев;
  • Закарпатская область – 858 случаев;
  • Запорожская область – 365 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1200 случаев;
  • Кировоградская область – 441 случай;
  • м. Киев – 2221 случай;
  • Киевская область – 1143 случая;
  • Львовская область – 969 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 236 случаев;
  • Одесская область – 734 случая;
  • Полтавская область – 263 случая;
  • Ровенская область – 1104 случая;
  • Сумская область – 161 случай;
  • Тернопольская область – 1065 случаев;
  • Харьковская область – 773 случая;
  • Херсонская область – 167 случаев;
  • Хмельницкая область – 235 случаев;
  • Черновицкая область – 2647 случаев;
  • Черкасская область – 363 случая;
  • Черниговская область – 105 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19”, – сообщили в МОЗ.

 

 