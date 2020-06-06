Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
“По данным ЦОС, на 6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1116 случаев;
- Волынская область – 1037 случаев;
- Днепропетровская область – 965 случаев;
- Донецкая область – 203 случая;
- Житомирская область – 870 случаев;
- Закарпатская область – 1301 случай;
- Запорожская область – 488 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1533 случая;
- Кировоградская область – 546 случаев;
- м. Киев – 3375 случаев;
- Киевская область – 1748 случаев;
- Львовская область – 2053 случая;
- Луганская область – 52 случая;
- Николаевская область – 307 случаев;
- Одесская область – 986 случаев;
- Полтавская область – 273 случая;
- Ровенская область – 2014 случаев;
- Сумская область – 192 случая;
- Тернопольская область – 1255 случаев;
- Харьковская область – 1222 случая;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 509 случаев;
- Черновицкая область – 3585 случаев;
- Черкасская область – 448 случаев;
- Черниговская область – 257 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19”, – добавили в МОЗ.
- Напомним, 5 июня, Украина перешла к следующему этапу ослабления карантина.