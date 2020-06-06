По состоянию на утро субботы в Украине зафиксировано 26514 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“По данным ЦОС, на 6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1116 случаев;

Волынская область – 1037 случаев;

Днепропетровская область – 965 случаев;

Донецкая область – 203 случая;

Житомирская область – 870 случаев;

Закарпатская область – 1301 случай;

Запорожская область – 488 случаев;

Ивано-Франковская область – 1533 случая;

Кировоградская область – 546 случаев;

м. Киев – 3375 случаев;

Киевская область – 1748 случаев;

Львовская область – 2053 случая;

Луганская область – 52 случая;

Николаевская область – 307 случаев;

Одесская область – 986 случаев;

Полтавская область – 273 случая;

Ровенская область – 2014 случаев;

Сумская область – 192 случая;

Тернопольская область – 1255 случаев;

Харьковская область – 1222 случая;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 509 случаев;

Черновицкая область – 3585 случаев;

Черкасская область – 448 случаев;

Черниговская область – 257 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19”, – добавили в МОЗ.