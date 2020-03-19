В течение среды, 18 марта, в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 79 новых подозрений на заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

“На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на COVID-19. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц”, – отмечается в сообщении.

Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных:

в Черновицкой области – 10 случаев (1 летальный);

в Житомирской – 1 (летальный) случай;

в Киевской – 2 случая;

в Донецкой – 1 случай;

в городе Киев – 2 случая.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

В мире зарегистрировано 218 тысяч 815 случаев заболевания COVID-19, из них 84 тыс. 114 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 137 тысяч 677 случаев.