Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
“На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на COVID-19. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц”, – отмечается в сообщении.
Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.
По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных:
в Черновицкой области – 10 случаев (1 летальный);
в Житомирской – 1 (летальный) случай;
в Киевской – 2 случая;
в Донецкой – 1 случай;
в городе Киев – 2 случая.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.
В мире зарегистрировано 218 тысяч 815 случаев заболевания COVID-19, из них 84 тыс. 114 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 137 тысяч 677 случаев.
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