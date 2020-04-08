По состоянию на утро 8 апреля в Великобритании 60 733 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. У 8,5 тысяч пациентов диагноз был подтвержден в течение минувших суток.
Количество погибших пациентов вечером 7 апреля составило 7097 человек. Среди них 938 погибли в течение суток. Это рекордный показатель для страны.
По данным университета Джона Хопкинса, сегодня Великобритания — восьмая страна мира по количеству подтвержденных случаев COVID-19 и четвертая по количеству погибших пациентов. Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции сегодня зафиксировано в США — диагноз подтвержден у более чем 400 тысяч человек. Следом идут Испания (146,7 тысяч случаев) и Италия (139,4 тысяч случаев).
- 24 марта из-за пандемии COVID-19 в Великобритании ввели ужесточенный карантин — запрещено выходить из дома без острой необходимости и собираться больше, чем по двое. При это посещение парков разрешено.
- 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.
- Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и уже идет на поправку.