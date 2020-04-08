В Великобритании от коронавируса COVID-19 умерло максимальное количество людей за сутки с начала пандемии. Число погибших за день возросло почти до тысячи.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

По состоянию на утро 8 апреля в Великобритании 60 733 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. У 8,5 тысяч пациентов диагноз был подтвержден в течение минувших суток.

Количество погибших пациентов вечером 7 апреля составило 7097 человек. Среди них 938 погибли в течение суток. Это рекордный показатель для страны.

По данным университета Джона Хопкинса, сегодня Великобритания — восьмая страна мира по количеству подтвержденных случаев COVID-19 и четвертая по количеству погибших пациентов. Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции сегодня зафиксировано в США — диагноз подтвержден у более чем 400 тысяч человек. Следом идут Испания (146,7 тысяч случаев) и Италия (139,4 тысяч случаев).