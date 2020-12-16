Анализ постов анонимного пользователя, известного как Q, идеи которого легли в основу теории заговора QAnon, показал, что это не один человек.

Об этом сообщает американское издание Vice.

Швейцарская компания OrphAnalytics проанализировала 4952 сообщения от Q, так называемые “Q-вбросы”. Исследование показало, что авторов этих сообщений было два.

Это открытие фактически подрывает всю систему убеждений движения QAnon, сформировавшегося вокруг постов таинственного информатора. Несмотря на то, что личность Q до сих пор является загадкой, сторонники всегда утверждали, что посты, размещенные на 4chan и 8chan, писал один и тот же человек, который владеет инсайдерской информацией о правительстве.

Что удалось узнать о Q?

OrphAnalytics изучили почти 5 тысяч сообщений за период с 28 октября 2017 по 13 ноября 2020 года. При этом отбросили любой контент, в котором нельзя проследить особенности синтаксиса (списки, поздравления, цитаты, сообщение короче 50 символов).

Они использовали не традиционный метод стилометрии, который нередко используют для установления авторства текстов, а искусственный интеллект. С помощью ИИ им удалось выделить индивидуальные черты тех, кто создавал эти тексты, без учета содержания постов. Такая технология уже использовалась в нескольких судебных делах в Европе.

Исследователи загрузили элементы текстов Q в свое программное обеспечение и обнаружили, что между постами есть четкие различия, свидетельствующие, что авторов было двое. При этом замена автора состоялась тогда же, когда Q сменил платформу для размещения постов.

“Наши результаты очень убедительно свидетельствуют о существовании двух различных авторов, стоящих за Q. Более того, эти отдельные манеры письма явно соответствуют определенному периоду времени и определенной онлайн-платформе”, — говорится в заявлении Клода Алена Ротена, генерального директора OrphAnalytics.

Первое загадочное сообщение было опубликовано на 4chan 28 октября 2017 и подписано буквой Q. Популяризировал сообщения сначала южноафриканский веб-программист Пол Фурбер. Он утверждал, что подпись Q является доказательством того, что автор был высокопоставленным чиновником с уровнем допуска Q, настоящим чиновником Министерства энергетики США, отвечающего за ядерную политику.

Примерно через месяц Q переключился с имиджборда 4chan на 8chan. Первые сообщения на 8chan размещались на доске, которую модерировал Пол Фурбер. Следующие были обнародованы на доске QResearch, которая контролировалась Роном Уоткинсом, сыном владельца сайта Джима Уоткинса. Далее Q оставался на 8chan, в частности в период в 2019 году, когда сайт был закрыт и переименован в 8kun.

Исследование OrphAnalytics подтверждает распространенное среди исследователей теории мнение о том, что Уоткинсы если не являются авторами сообщений Q, то хотя бы глубоко вовлечены в QAnon.

OrphAnalytics заявляет, что следующим шагом в анализе будет сравнение сообщений Q с сообщениями тех, кого называли возможными авторами. Среди них и Уоткинс.

Примечательно, что Уоткинс-младший в последнее время много распространял в Twitter дезинформацию о выборах, используя большую аудиторию (в основном это сторонники QAnon). Некоторые сообщения Рона Уоткинса ретвитил и сам Трамп. После выборов мужчина решил уйти с должности администратора сайта.

Что известно о QAnon?

Теория заговора QAnon появилась в 2017 году на политическом форуме 4chan. Первые сообщения лидера движения — анонимного пользователя по имени Q — были посвящены якобы аресту Хиллари Клинтон, который должен был состояться 20 октября 2017 и который должны были проводить Вооруженные силы США и Национальная гвардия.

Смысл его следующих сообщений сводился к тому, что он, Q, входит в глубоко засекреченный круг советников президента США Дональда Трампа, которые имеют целью выполнить определенный грандиозный план и донести информацию о нем общественности.

План состоит в том, что Трамп должен разоблачить масштабную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии и некоторые знаменитости, которые к тому же поклоняются Сатане (так называемое “глубокое государство”). В рамках выполнения плана якобы должны состояться массовые аресты причастных.

В подтверждение своих слов Q неоднократно публиковал различные “доказательства” — фото с самолета Трампа или анонсы его будущих сообщений.

QAnon не имеет руководства или структуры. Сегодня его сторонники сочетают имеющиеся теории заговора и разрабатывают новые. Таким образом, сообщество распространяет как теорию о “глубоком государстве” педофилов, так и, например, информацию о якобы опасности распространения коронавируса через 5G или о том, что пандемии коронавируса не существует. Также последователи QAnon уверены, что именно Дональд Трамп победил на выборах президента США в прошлом месяце.