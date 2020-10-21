Во Всемирной организации здравоохранения предоставили отчет, в котором сказано, что за неделю в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сказано в отчете ВОЗ.

В период с 12 по 18 октября таковых было 2,4 миллиона.

“По состоянию на 18 октября более 40 млн случаев заболевания и 1,1 миллиона смертей зарегистрировали во всем мире: за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,4 миллиона новых случаев и 36 тыс. новых смертей”, – сказано в отчете.

В ВОЗ также обратили внимание на то, что общее количество новых случаев растет, как и количество смертей.

На территории Европы количество новых случаев возросло на 25% за последнюю неделю.