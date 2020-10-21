Об этом сказано в отчете ВОЗ.
В период с 12 по 18 октября таковых было 2,4 миллиона.
“По состоянию на 18 октября более 40 млн случаев заболевания и 1,1 миллиона смертей зарегистрировали во всем мире: за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,4 миллиона новых случаев и 36 тыс. новых смертей”, – сказано в отчете.
В ВОЗ также обратили внимание на то, что общее количество новых случаев растет, как и количество смертей.
На территории Европы количество новых случаев возросло на 25% за последнюю неделю.
- С 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное разделение регионов.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что если будет больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, власти будут вынуждены вводить жесткий карантин.